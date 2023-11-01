ไดเรกทอรีบริษัท
Jarvis Consulting Group
Jarvis Consulting Group เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Jarvis Consulting Group ตั้งแต่ $30,025 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $133,863 สำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Jarvis Consulting Group. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ที่ปรึกษาการจัดการ
Median $47.9K
นักสรรหาบุคลากร
$134K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$30K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Jarvis Consulting Group คือ นักสรรหาบุคลากร at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $133,863 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Jarvis Consulting Group คือ $47,859

