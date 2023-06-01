ไดเรกทอรีบริษัท
Jane Technologies
Jane Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Jane Technologies อยู่ในช่วง $160,800 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $266,325 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Jane Technologies. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$161K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$266K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$209K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$174K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Jane Technologies คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $266,325 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Jane Technologies คือ $191,157

