Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ Jaguar Land Rover รวม £46.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Jaguar Land Rover อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£46.5K
ระดับ
C Grade
เงินเดือนฐาน
£46.5K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
£122K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
The highest paying salary package reported for a วิศวกรเครื่องกล at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £62,764. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the วิศวกรเครื่องกล role in United Kingdom is £46,489.

