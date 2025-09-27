ไดเรกทอรีบริษัท
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ Jaguar Land Rover รวม £54.9K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Jaguar Land Rover อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£54.9K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
£54.9K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Jaguar Land Rover?

£122K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
Unlock by Adding Your Salary!

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Jaguar Land Rover in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £67,041 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Jaguar Land Rover สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United Kingdom คือ £53,194

