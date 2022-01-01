ไดเรกทอรีบริษัท
Jacobs
Jacobs เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Jacobs ตั้งแต่ $44,786 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $194,000 สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Jacobs. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรโยธา
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

วิศวกรขนส่ง

วิศวกรโครงสร้าง

วิศวกรเครื่องกล
L1 $69.4K
L3 $108K

ผู้จัดการโครงการ
L3 $143K
L5 $194K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $148K
วิศวกรอากาศยาน
Median $108K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
Median $80K
นักบัญชี
$133K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$69.7K
การพัฒนาธุรกิจ
$85.2K
วิศวกรเคมี
$84.6K
วิศวกรไฟฟ้า
$60.2K
วิศวกรธรณี
$70.6K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$137K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$70.4K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$124K
วิศวกร MEP
$129K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$98.5K
ผู้จัดการโปรแกรม
$146K
การขาย
$44.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$176K
สถาปนิกโซลูชัน
$184K

สถาปนิกข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Jacobs คือ ผู้จัดการโครงการ at the L5 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $194,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Jacobs คือ $104,834

แหล่งข้อมูลอื่นๆ