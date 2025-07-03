ไดเรกทอรีบริษัท
Itau
Itau เงินเดือน

เงินเดือนของ Itau อยู่ในช่วง $6,378 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $80,277 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Itau. อัปเดตล่าสุด: 11/22/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $36.7K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $33.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $56.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $36.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $16.6K
สถาปนิกโซลูชัน
Median $50.5K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$16.6K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$80.3K
นักวิเคราะห์การเงิน
$54K
ทรัพยากรบุคคล
$17.7K
การตลาด
$20.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$6.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$33.7K
ผู้จัดการโครงการ
$33.7K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$31.6K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$38.2K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Itau คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $80,277 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Itau คือ $33,820

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

