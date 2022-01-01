ไดเรกทอรีบริษัท
iRhythm
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

iRhythm เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน iRhythm ตั้งแต่ $124,375 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานการตลาด ที่ต่ำสุดถึง $357,700 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ iRhythm. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $211K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$154K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
การดำเนินงานการตลาด
$124K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$266K
การขาย
$199K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$358K
นักวิจัย UX
$153K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ iRhythm, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

มีคำถาม? ถามชุมชน

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อโต้ตอบกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำอาชีพ และอื่นๆ

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

Највише плаћена улога пријављена у iRhythm је ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $357,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у iRhythm је $188,876.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ iRhythm

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ