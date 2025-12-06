ไดเรกทอรีบริษัท
iQIYI
iQIYI นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ข้อมูล in Taiwan ที่ iQIYI อยู่ในช่วง NT$756K ถึง NT$1.04M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ iQIYI อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$26.8K - $31.8K
Taiwan
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน iQIYI?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ iQIYI in Taiwan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NT$1,035,161 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ iQIYI สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in Taiwan คือ NT$756,117

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

