ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย กฎหมาย in India ที่ IPE Global อยู่ในช่วง ₹311K ถึง ₹442K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ IPE Global อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ กฎหมาย ที่ IPE Global in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹441,846 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ IPE Global สำหรับตำแหน่ง กฎหมาย in India คือ ₹311,214

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

