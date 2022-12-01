ไดเรกทอรีบริษัท
Investec เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Investec ตั้งแต่ $21,164 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักธนาคารการลงทุน ที่ต่ำสุดถึง $158,746 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Investec. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

$160K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$72.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$92.4K
นักธนาคารการลงทุน
$21.2K

การตลาด
$125K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$65.2K
ผู้จัดการโครงการ
$42.2K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$81K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$159K
สถาปนิกโซลูชัน
$53.8K
คำถามที่พบบ่อย

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Investec هو ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $158,746. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Investec هو $72,417.

