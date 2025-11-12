ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in San Francisco Bay Area ที่ Intuit อยู่ในช่วง $146K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 1 ถึง $469K ต่อyear สำหรับ Architect แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $279K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Intuit อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer 1
$146K
$118K
$16.4K
$11.8K
Software Engineer 2
$203K
$152K
$38.8K
$11.4K
Senior Software Engineer
$256K
$180K
$59.6K
$16.5K
Staff Software Engineer
$330K
$210K
$82.9K
$36.9K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Intuit RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)