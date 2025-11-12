ไดเรกทอรีบริษัท
Intuit
Intuit วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า เงินเดือน ใน India

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า in India ที่ Intuit อยู่ในช่วง ₹5.11M ต่อyear ถึง ₹12.05M แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹7.55M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Intuit อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer 1
(ระดับเริ่มต้น)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Intuit RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า ที่ Intuit in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹12,047,489 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Intuit สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า in India คือ ₹7,104,749

