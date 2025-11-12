ค่าตอบแทน นักออกแบบ UX in United States ที่ Intuit อยู่ในช่วง $128K ต่อyear สำหรับ Product Designer 1 ถึง $384K ต่อyear สำหรับ Principal Product Designer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $235K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Intuit อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$134K
$126K
$4K
$4.1K
Senior Product Designer
$264K
$172K
$74.4K
$18.1K
Staff Product Designer
$297K
$194K
$68K
$35.5K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Intuit RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)