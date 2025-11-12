ไดเรกทอรีบริษัท
Intuit
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • นักออกแบบ UX

  • New York City Area

Intuit นักออกแบบ UX เงินเดือน ใน New York City Area

ค่าตอบแทน นักออกแบบ UX in New York City Area ที่ Intuit อยู่ในช่วง $126K ต่อyear ถึง $315K แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $253K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Intuit อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$286K
$174K
$90.1K
$22.2K
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Intuit RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบ UX ที่ Intuit in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $315,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Intuit สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบ UX in New York City Area คือ $253,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ