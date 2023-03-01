ไดเรกทอรีบริษัท
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Intesa Sanpaolo ตั้งแต่ $15,558 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $93,254 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Intesa Sanpaolo. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $47.7K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

นักวิเคราะห์การเงิน
$15.6K
ทรัพยากรบุคคล
$81.1K

ผู้จัดการโครงการ
$85.7K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$80.1K
สถาปนิกโซลูชัน
$93.3K
นักเขียนทางเทคนิค
$39.8K
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Intesa Sanpaolo is สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $93,254. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Intesa Sanpaolo is $80,056.

