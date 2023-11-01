ไดเรกทอรีบริษัท
International SOS
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

International SOS เงินเดือน

เงินเดือนของ International SOS อยู่ในช่วง $70,614 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $150,000 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ International SOS. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ฝ่ายขาย
Median $150K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$70.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$94.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
ผู้จัดการโปรแกรม
$74.6K
ผู้จัดการโครงการ
$127K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ International SOS คือ ฝ่ายขาย โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $150,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ International SOS คือ $94,063

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ International SOS

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Coinbase
  • Stripe
  • Apple
  • Flipkart
  • Amazon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ