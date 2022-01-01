ไดเรกทอรีบริษัท
Interactive Brokers
Interactive Brokers เงินเดือน

เงินเดือนของ Interactive Brokers อยู่ในช่วง $11,558 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $400,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Interactive Brokers. อัปเดตล่าสุด: 11/25/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
Median $280K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
การดำเนินงานธุรกิจ
$109K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$116K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$132K
ทรัพยากรบุคคล
$85.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$11.6K
กฎหมาย
$106K
การตลาด
$106K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$174K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$99.5K
ผู้จัดการโครงการ
$189K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

10%

ปี 1

15%

ปี 2

15%

ปี 3

15%

ปี 4

15%

ปี 5

15%

ปี 6

15%

ปี 7

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Interactive Brokers RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 7 ปี:

  • 10% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (10.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 6th-ปี (15.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 7th-ปี (15.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Interactive Brokers คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $400,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Interactive Brokers คือ $160,026

