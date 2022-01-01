Interactive Brokers เงินเดือน

ที่ Interactive Brokers RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 7 ปี:

10 % ครบกำหนดสิทธิใน 1st - ปี ( 10.00 % รายปี )

15 % ครบกำหนดสิทธิใน 2nd - ปี ( 15.00 % รายปี )

15 % ครบกำหนดสิทธิใน 3rd - ปี ( 15.00 % รายปี )

15 % ครบกำหนดสิทธิใน 4th - ปี ( 15.00 % รายปี )

15 % ครบกำหนดสิทธิใน 5th - ปี ( 15.00 % รายปี )

15 % ครบกำหนดสิทธิใน 6th - ปี ( 15.00 % รายปี )