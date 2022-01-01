Interactive Brokers เงินเดือน

เงินเดือนของ Interactive Brokers อยู่ในช่วง $11,558 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $400,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Interactive Brokers. อัปเดตล่าสุด: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
10%
ปี 1
15%
ปี 2
15%
ปี 3
15%
ปี 4
15%
ปี 5
15%
ปี 6
15%
ปี 7
ที่ Interactive Brokers RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 7 ปี:
