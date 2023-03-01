ไดเรกทอรีบริษัท
Interac
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Interac เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Interac ตั้งแต่ $54,953 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $100,269 สำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Interac. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $87.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $60K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$55K
ผู้จัดการโปรแกรม
$81.1K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$100K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Interac הוא นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $100,269. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Interac הוא $73,280.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Interac

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Dropbox
  • Intuit
  • Uber
  • Databricks
  • Amazon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ