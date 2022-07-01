ไดเรกทอรีบริษัท
IntelliGenesis
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

IntelliGenesis เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน IntelliGenesis ตั้งแต่ $94,525 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $167,160 สำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ IntelliGenesis. อัปเดตล่าสุด: 8/10/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $126K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$94.5K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$167K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
วิศวกรซอฟต์แวร์
$167K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ IntelliGenesis คือ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $167,160 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ IntelliGenesis คือ $146,415

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ IntelliGenesis

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Pinterest
  • Databricks
  • Spotify
  • Google
  • Apple
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ