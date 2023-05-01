ไดเรกทอรีบริษัท
IntelliBoard
IntelliBoard เงินเดือน

เงินเดือนของ IntelliBoard อยู่ในช่วง $39,800 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $45,900 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชัน ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ IntelliBoard. อัปเดตล่าสุด: 11/24/2025

วิศวกรขาย
$39.8K
สถาปนิกโซลูชัน
$45.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ IntelliBoard คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $45,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ IntelliBoard คือ $42,850

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

