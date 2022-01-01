ไดเรกทอรีบริษัท
Integral Ad Science เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Integral Ad Science ตั้งแต่ $105,525 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $320,390 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Integral Ad Science. อัปเดตล่าสุด: 8/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $175K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $165K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$320K

การขาย
$106K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$269K
สถาปนิกโซลูชัน
$159K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$131K
นักวิจัย UX
$109K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Integral Ad Science คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $320,390 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Integral Ad Science คือ $162,100

