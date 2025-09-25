ไดเรกทอรีบริษัท
Intact Financial Corporation
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Intact Financial Corporation รวม CA$140K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Intact Financial Corporation อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Intact Financial Corporation
Actuary
Montreal, QC, Canada
รวมต่อปี
CA$140K
ระดับ
Consultant
เงินเดือนฐาน
CA$119K
Stock (/yr)
CA$6K
โบนัส
CA$15.1K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน Intact Financial Corporation?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ Intact Financial Corporation in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$175,179 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Intact Financial Corporation สำหรับตำแหน่ง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in Canada คือ CA$139,135

