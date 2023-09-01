ไดเรกทอรีบริษัท
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia เงินเดือน

เงินเดือนของ Insurance Corporation of British Columbia อยู่ในช่วง $20,732 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $100,500 สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Insurance Corporation of British Columbia. อัปเดตล่าสุด: 10/21/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $58.4K
การดำเนินงานธุรกิจ
$43.9K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$101K

นักเขียนโฆษณา
$56K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$80.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
$20.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$101K
นักลงทุนร่วมทุน
$23.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Insurance Corporation of British Columbia คือ นักวิเคราะห์ธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $100,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Insurance Corporation of British Columbia คือ $57,189

