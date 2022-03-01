ไดเรกทอรีบริษัท
Insulet
Insulet เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Insulet ตั้งแต่ $37,192 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $201,000 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Insulet. อัปเดตล่าสุด: 8/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $143K
วิศวกรเครื่องกล
Median $81K
วิศวกรชีวการแพทย์
$101K

บริการลูกค้า
$37.2K
การตลาด
$185K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$158K
ผู้จัดการโครงการ
$60.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$201K
นักวิจัย UX
$110K
ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Insulet คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $201,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Insulet คือ $110,445

