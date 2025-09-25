ไดเรกทอรีบริษัท
Instacart
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์การเงิน

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์การเงิน

Instacart นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน in United States ที่ Instacart รวม $210K ต่อyear สำหรับ L5 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Instacart อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$179K - $209K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$166K$179K$209K$232K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 3 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Instacart RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

50%

ปี 1

50%

ปี 2

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Instacart RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 2 ปี:

  • 50% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (50.00% รายปี)

  • 50% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% รายไตรมาส)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักวิเคราะห์การเงิน ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ Instacart in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $232,050 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Instacart สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in United States คือ $165,750

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Instacart

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ