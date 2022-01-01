Inovalon เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
Inovalon
เงินเดือนของ Inovalon อยู่ในช่วง $43,675 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับต่ำสุด ถึง $276,375 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Inovalon. อัปเดตล่าสุด: 9/15/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $132K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $100K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $96K
การพัฒนาธุรกิจ
$110K
บริการลูกค้า
$55.3K
ทรัพยากรบุคคล
$190K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$276K
ผู้จัดการโครงการ
$146K
ฝ่ายขาย
$49.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$246K
สถาปนิกโซลูชั่น
$43.7K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Inovalon คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $276,375 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Inovalon คือ $105,223

