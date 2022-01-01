Innovaccer เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Innovaccer อยู่ในช่วง $9,325 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $260,100 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Innovaccer. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $17.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $55.8K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $67.7K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $9.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $21.6K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$70.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$77.7K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$16.5K
การดำเนินงานการตลาด
$11.8K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$260K
ฝ่ายขาย
$11.8K
คำถามที่พบบ่อย

