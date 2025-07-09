ไดเรกทอรีบริษัท
Innotech
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Innotech เงินเดือน

เงินเดือนของ Innotech อยู่ในช่วง $11,973 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $122,400 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเคมี ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Innotech. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $51K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรเดฟออปส์

นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $39.8K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $46K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $68K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $78.9K
ผู้ช่วยธุรการ
$22.7K
วิศวกรเคมี
$122K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $31.3K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$12K
นักธนาคารลงทุน
$41.8K
กฎหมาย
$63.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$38.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$60.2K
ผู้จัดการโครงการ
$91.4K
นักสรรหา
$58.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$66K
นักลงทุนร่วมทุน
$41.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Innotech คือ วิศวกรเคมี at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $122,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Innotech คือ $50,958

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Innotech

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • LinkedIn
  • Google
  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ