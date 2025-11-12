ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in India ที่ InMobi อยู่ในช่วง ₹2.45M ต่อyear สำหรับ SDE I ถึง ₹5.6M ต่อyear สำหรับ SDE III แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹3.01M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ InMobi อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ InMobi RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.19% ต่องวด)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)