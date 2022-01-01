ไดเรกทอรีบริษัท
Inmar
Inmar เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Inmar ตั้งแต่ $79,600 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $224,400 สำหรับ การตลาด ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Inmar. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $109K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$188K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$110K

นักวิเคราะห์การเงิน
$86.7K
ทรัพยากรบุคคล
$79.6K
การตลาด
$224K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$147K
การขาย
$124K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$159K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Inmar คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $224,400 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Inmar คือ $124,375

