ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) in United States ที่ Infosys อยู่ในช่วง $68.8K ต่อyear สำหรับ JL3B ถึง $104K ต่อyear สำหรับ JL5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $81K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Infosys อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
JL3B
$68.8K
$67.1K
$500
$1.3K
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$81.5K
$81.5K
$0
$0
JL5
$104K
$102K
$1.4K
$714
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Infosys Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)