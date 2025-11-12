ไดเรกทอรีบริษัท
Infosys วิศวกร DevOps เงินเดือน ใน Pune Metropolitan Region

ค่าตอบแทน วิศวกร DevOps in Pune Metropolitan Region ที่ Infosys รวม ₹1.1M ต่อyear สำหรับ JL5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Pune Metropolitan Region รวม ₹597K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Infosys อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

เฉลี่ย ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
JL3B
Systems Engineer(ระดับเริ่มต้น)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹1.1M
₹1.1M
₹0
₹0
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Infosys Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกร DevOps ที่ Infosys in Pune Metropolitan Region อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,605,776 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Infosys สำหรับตำแหน่ง วิศวกร DevOps in Pune Metropolitan Region คือ ₹597,254

แหล่งข้อมูลอื่นๆ