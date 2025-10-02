ไดเรกทอรีบริษัท
Infor
  Sri Lanka

Infor วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Sri Lanka

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Sri Lanka ที่ Infor รวม LKR 2.78M ต่อyear สำหรับ Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Sri Lanka รวม LKR 3.18M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Infor อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
LKR 47.75M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Infor in Sri Lanka อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี LKR 17,549,918 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Infor สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Sri Lanka คือ LKR 3,105,675

