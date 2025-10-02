ไดเรกทอรีบริษัท
Infor
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Canada

Infor วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Canada

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Canada ที่ Infor อยู่ในช่วง CA$93.1K ต่อyear สำหรับ Associate Software Engineer ถึง CA$165K ต่อyear สำหรับ Principal Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Canada รวม CA$103K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Infor อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
ดู 1 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ CA$42,330+ (บางครั้งถึง CA$423,300+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Infor?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Infor in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$174,422 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Infor สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Canada คือ CA$103,375

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Infor

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • CentralSquare Technologies
  • FiveBy Solutions
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ