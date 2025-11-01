ไดเรกทอรีบริษัท
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group ที่ปรึกษาด้านการจัดการ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Info-Tech Research Group รวม CA$139K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Info-Tech Research Group อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$139K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ Info-Tech Research Group in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$188,625 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Info-Tech Research Group สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ in Canada คือ CA$139,200

