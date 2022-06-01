ไดเรกทอรีบริษัท
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Info-Tech Research Group ตั้งแต่ $31,990 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $119,710 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Info-Tech Research Group. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

ผู้จัดการโครงการ
Median $102K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$61.7K
การขาย
$120K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$32K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Info-Tech Research Group is การขาย at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,710. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info-Tech Research Group is $81,643.

