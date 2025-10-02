ไดเรกทอรีบริษัท
Info Edge
  • Greater Delhi Area

Info Edge วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Delhi Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Delhi Area ที่ Info Edge อยู่ในช่วง ₹1.8M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer ถึง ₹4.88M ต่อyear สำหรับ Tech Lead/Team Lead แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Delhi Area รวม ₹2.01M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Info Edge อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ระดับอาชีพใน Info Edge?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Info Edge in Greater Delhi Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹4,877,530 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Info Edge สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Delhi Area คือ ₹2,065,751

แหล่งข้อมูลอื่นๆ