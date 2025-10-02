ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Delhi Area ที่ Info Edge อยู่ในช่วง ₹1.8M ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer ถึง ₹4.88M ต่อyear สำหรับ Tech Lead/Team Lead แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Delhi Area รวม ₹2.01M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Info Edge อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่