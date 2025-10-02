ไดเรกทอรีบริษัท
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Delhi Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Greater Delhi Area ที่ Info Edge รวม ₹2.53M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Info Edge อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
รวมต่อปี
₹2.53M
ระดับ
4a
เงินเดือนฐาน
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน Info Edge?

₹13.94M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹3,877,414. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Greater Delhi Area is ₹2,516,122.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ