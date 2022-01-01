ไดเรกทอรีบริษัท
Infinidat
Infinidat เงินเดือน

เงินเดือนของ Infinidat อยู่ในช่วง $35,638 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $111,440 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Infinidat. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $84.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$93.5K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$35.6K

การตลาด
$111K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Infinidat คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $111,440 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Infinidat คือ $88,927

