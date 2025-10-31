ไดเรกทอรีบริษัท
inDriver
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

inDriver นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Kazakhstan ที่ inDriver รวม KZT 23.16M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ inDriver อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
รวมต่อปี
KZT 23.16M
ระดับ
Middle
เงินเดือนฐาน
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
โบนัส
KZT 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน inDriver?
Block logo
+KZT 30.25M
Robinhood logo
+KZT 46.41M
Stripe logo
+KZT 10.43M
Datadog logo
+KZT 18.25M
Verily logo
+KZT 11.47M
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ inDriver in Kazakhstan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี KZT 33,306,949 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ inDriver สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in Kazakhstan คือ KZT 23,155,177

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ inDriver

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Microsoft
  • Roblox
  • PayPal
  • Amazon
  • Square
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ