แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Chile ที่ Indra รวม CLP 19.45M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Indra อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
รวมต่อปี
CLP 19.45M
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
โบนัส
CLP 0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Indra in Chile sits at a yearly total compensation of CLP 21,290,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Chile is CLP 19,447,952.

