Indra วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน ใน Madrid Metropolitan Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ ค่ามัธยฐาน in Madrid Metropolitan Area ที่ Indra รวม €35K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Indra อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
รวมต่อปี
€35K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
€35K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Indra in Madrid Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €46,644 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Indra สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in Madrid Metropolitan Area คือ €29,810

