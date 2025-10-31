ไดเรกทอรีบริษัท
indie Semiconductor
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ indie Semiconductor รวม CA$125K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ indie Semiconductor อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
indie Semiconductor
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$125K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
CA$99.4K
Stock (/yr)
CA$25.1K
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน indie Semiconductor?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ indie Semiconductor in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$157,751 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ indie Semiconductor สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Canada คือ CA$109,459

แหล่งข้อมูลอื่นๆ