ไดเรกทอรีบริษัท
IndiaMART
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

IndiaMART เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน IndiaMART ตั้งแต่ $6,585 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $28,744 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ IndiaMART. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $13.8K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $28.7K
การขาย
$6.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
นักลงทุนร่วมเสี่ยง
$11.8K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ IndiaMART คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $28,744 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ IndiaMART คือ $12,839

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ IndiaMART

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Netflix
  • Amazon
  • Coinbase
  • Dropbox
  • Uber
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ