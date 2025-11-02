ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย บริการลูกค้า in India ที่ Indeed อยู่ในช่วง ₹769K ถึง ₹1.12M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Indeed อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹882K - ₹1.01M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Indeed RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Indeed RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.35% รายไตรมาส)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ บริการลูกค้า ที่ Indeed in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,119,704 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Indeed สำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า in India คือ ₹768,610

แหล่งข้อมูลอื่นๆ