ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย พัฒนาองค์กร ที่ Indeed อยู่ในช่วง $240K ถึง $329K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Indeed อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Indeed RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.4%
ปี 3
ที่ Indeed RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)
33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.35% รายไตรมาส)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.