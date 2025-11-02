ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักบัญชี in United States ที่ Indeed อยู่ในช่วง $255K ถึง $348K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Indeed อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$273K - $330K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$255K$273K$330K$348K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Indeed RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Indeed RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.35% รายไตรมาส)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

นักบัญชีเทคนิค

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักบัญชี ที่ Indeed in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $348,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Indeed สำหรับตำแหน่ง นักบัญชี in United States คือ $255,000

