Incorta
Incorta วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Cairo

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Cairo ที่ Incorta รวม EGP 1.48M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Incorta อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
รวมต่อปี
EGP 1.48M
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
โบนัส
EGP 0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Incorta in Greater Cairo อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี EGP 5,829,211 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Incorta สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Cairo คือ EGP 1,477,620

