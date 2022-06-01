ไดเรกทอรีบริษัท
Included Health
Included Health เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Included Health ตั้งแต่ $114,570 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $332,655 สำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Included Health. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $219K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$125K

การดำเนินงานธุรกิจ
$333K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$134K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$325K
นักวิเคราะห์การเงิน
$115K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$186K
ผู้จัดการโปรแกรม
$208K
ผู้จัดการโครงการ
$137K
นักสรรหาบุคลากร
$166K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$265K
นักวิจัย UX
$286K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Included Health, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

แหล่งข้อมูลอื่นๆ