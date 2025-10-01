ไดเรกทอรีบริษัท
Impossible Foods
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเคมี

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเคมี

  • San Francisco Bay Area

Impossible Foods วิศวกรเคมี เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรเคมี in San Francisco Bay Area ที่ Impossible Foods อยู่ในช่วง $177K ถึง $259K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Impossible Foods อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$204K - $232K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$177K$204K$232K$259K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Impossible Foods Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรเคมี at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the วิศวกรเคมี role in San Francisco Bay Area is $177,471.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ